Girne'de Av. Seyhan Yıldırım'ın vurulması olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak aranan Y.B.(E-21), Ercan Havalimanında tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.
Seyhan Yıldırım'ı ayağından vuran şahıs Ercan'da yakalandı
21 Yaşındaki Y.B. tutuklandı
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