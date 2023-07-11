Başbakan Üstel’in 11 Temmuz Basın Günü Mesajı Başbakan Üstel’in 11 Temmuz Basın Günü Mesajı

Girne'de Av. Seyhan Yıldırım'ın vurulması olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak aranan Y.B.(E-21), Ercan Havalimanında tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.