Üreticilerin patates ekim alanlarıyla ilgili itiraz süresi çarşambaya kadar uzatıldı.

Yapılan açıklamaya göre, 2026 ilkbahar patates üretim döneminde Genel Tarım Sigortası Fonu'na beyan edilen patates alanları için itiraz süresi son kez uzatıldı.

Gerekli resmi belgeleri temin edemeyip itirazda bulunamayan veya itirazlarını yapıp gerekli belgeleri sunamayan üreticiler çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu'na başvurabilecek.