Üreticilerin patates ekim alanlarıyla ilgili itiraz süresi çarşambaya kadar uzatıldı.
Yapılan açıklamaya göre, 2026 ilkbahar patates üretim döneminde Genel Tarım Sigortası Fonu'na beyan edilen patates alanları için itiraz süresi son kez uzatıldı.
“Ekonomik büyüme ve milli gelir artışı sağlanmadan ücretlere yapılacak zam ile gerçek bir refah artışından söz edilemez”
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Gerekli resmi belgeleri temin edemeyip itirazda bulunamayan veya itirazlarını yapıp gerekli belgeleri sunamayan üreticiler çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu'na başvurabilecek.