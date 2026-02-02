2026 yılının ikinci kandili olan Berat Kandili bugün idrak edilecek. Berat Kandili mesajlarıyla vatandaşlar aralarında dua ve sevgilerini birbirlerine iletme fırsatı bulacak. Büyüklerini aramak, arayamıyorsa bile onlara kalpten bir hayırlı kandiller mesajı göndermek isteyen vatandaşlar, kısa, en güzel, anlamlı, dualı ve ayetli kandil mesajları araştırıyor. İşte 2026 Berat Kandili mesajlarında en güzel ve anlamlı seçenekler.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2026

"Berat kandili hürmetine... tüm dualarınızın kabul olması dileği ile. Hayırlı kandiller..."

"Ey büyük Allahım sen affedicisin. Ne olur bizleri de bu mübarek Berat kandili hatırına aff ve mağfiret eyle. Ülkemizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden depremlerden doğal afetlerden sen Muhafaza eyle."

"Bu gece ona açılan tüm elleri samimi kalpleri boş geri çevirmesin. Hepimizin günahlardan Berat etsin. Hayırlı bereketli kandiller..."

"Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili’nin tüm islam ailemine huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Hayırlı kandiller. "

"Ruhu nefis zindanından kurtarmaktır. Berat

nefsi haktan satın almanın adıdır. Berât

Bir yılın değil, ebedi kurtuluşun adıdır Berât.Hayırlı Kandiller..."

"Sen bize doğru yolu göster ya Rab

üstümüzde taşıyamayacağımız yükleri, omuzlarımıza verme. Berat gecesinin hayrına bizleri Berat’e eriştir"

"Birbirine her koşulda samimiyetle iyiliği, hakkı ve sabrı tavsiye eden insanların yol arkadaşlığı, bu zamanda sahip olunabilecek en değerli hazinelerden biridir. Berat Kandiliniz kutlu olsun."

"Bir dua gönderiyorum hepinize sağlık, mutluluk, huzur olsun. Sevdikleriniz yanınızda, dünyanız barış dolu olsun. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun!"

“Berat gecesi göklerin kapıları açılır, melekler müminlere müjde verir ve ibadete teşvik ederler. [Nesai]”