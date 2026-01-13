Göz alıcı yapraklar masum görünse de temas sorun yaratabiliyor

Atatürk çiçeği, sütleğengiller ailesine ait süs bitkileri arasında bulunuyor. Kırmızı ve yeşil tonlarıyla özellikle kış aylarında ev dekorasyonunun vazgeçilmez parçalarından sayılıyor. Ancak gövde ya da yaprak zarar gördüğünde ortaya çıkan sütlü öz, cilt üzerinde tahrişe yol açabiliyor.

Uzmanlara göre söz konusu öz, hassas ciltlerde kızarıklık, yanma hissi ve kaşıntı oluşturabiliyor. Özellikle budama sırasında ya da yer değiştirirken gövdenin kırılması temas riskini artırıyor. El, bilek ve parmak bölgeleri en sık etkilenen alanlar arasında yer alıyor.

Sütlü özle temas eden cilt yüzeyinde ilk anda yapışkanlık hissi oluşabiliyor. Çoğu kişi fark etmeden eliyle silip geçiyor. Ancak ilerleyen saatlerde kızarıklık ve hassasiyet ortaya çıkıyor. El yıkama sonrası yanma hissinin artması sık rastlanan belirtiler arasında sayılıyor.

Sorun yalnızca temas eden alanla sınırlı kalmayabiliyor. Öz, temas sonrası farkında olmadan yüz ve göz çevresine taşınabiliyor. Uzmanlar özellikle temas sonrası gözlerle temas edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Hassas bünyelerde kabarcık oluşumu da gözlemlenebiliyor.

Uzmanlar evde Atatürk çiçeği bulunduranları uyarıyor Cilt sağlığı alanında çalışan uzmanlar, Atatürk çiçeği ile temas sırasında koruyucu önlem alınmasını öneriyor. Budama, taşıma ya da saksı değişimi sırasında eldiven kullanımı önem taşıyor. Temas yaşanması halinde bölgenin bol suyla durulanması tavsiye ediliyor. Ayrıca temas sonrası cildi yatıştıracak hafif nemlendiriciler kullanılabiliyor. Uzmanlar, özellikle çocukların ve evcil hayvanların bitkiyle temas etmemesi gerektiğini vurguluyor.