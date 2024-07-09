Kıb-Tek, Serhatköy Barış Caddesi ve Kırsal Kesim arsalarına yarın 2 saat elektrik verilmeyeceğini açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.30 ile yaklaşık 11.30 saatleri arasında Serhatköy Barış Caddesi ve Kırsal Kesim arsalarına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.