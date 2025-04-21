Serhat Akpınar’dan Flaş İstifa: “İlkesel Farklar Nedeniyle Görevi Bıraktım”

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, görevinden ilkesel nedenlerle istifa ettiğini duyurdu. Yaklaşık 2 buçuk yıldır yürüttüğü genel sekreterlik görevini, yazılı bir dilekçeyle DP Parti Meclisi Başkanlık Divanı’na ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’na sundu. Akpınar, yaptığı açıklamada Genel Başkan Ataoğlu’nun yönetim tarzıyla kendi kurumsal yaklaşımı arasında ciddi farklılıklar oluştuğunu, bu sebeple görevine devam etmenin artık mümkün olmadığını belirtti. İstifa açıklamasında dikkat çeken bir diğer unsur ise parti içindeki etik tartışmalar oldu. Akpınar, bazı Parti Meclisi üyelerinin etik dışı ve tehditkâr tutumlar sergilediğini, bunun da parti içi birlik ruhuna zarar verdiğini vurguladı. Serhat Akpınar, milletvekilliği görevine devam edeceğini ve Demokrat Parti adına çalışmayı sürdüreceğini ifade ederek, istifasının partiye ve topluma olan hizmetinden bir sapma olmadığını dile getirdi.