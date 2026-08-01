Serdarlı-Ergonekon ana yolunun doğu kısmındaki orman ağaçlandırma alanında tespit edilemeyen bir sebepten çıkan yangında, yaklaşık 30 dönümlük orman arazisindeki çam ve akasya ağaçları yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün 17.25’te çıkan yangın; Polis İtfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi ekipleri, iş araçları, askeri personel ve bölge halkının müdahalesiyle söndürüldü. Yangın soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Polis, olası bir alevlenme ihtimaline karşı, Polis İtfaiye ve Orman Dairesi ekiplerinin gece boyunca tedbir amaçlı yangın bölgesinde kalacağını belirtti.

Olay hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.