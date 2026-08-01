Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşunun Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Ataoğlu, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 1 Ağustos'un; Türk Mukavemet Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşu ve Kıbrıs'ın Osmanlı Devleti tarafından fethinin yıl dönümünü aynı anlam, ruh altında buluşturan tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine liderlik eden Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın ortaya koyduğu kararlı duruşun ve üstün mücadelenin, bugün sahip olunan devletin temellerini attığını belirten Ataoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Halkımızın haklı davasını büyük bir inanç ve kararlılıkla dünyaya duyuran merhum Dr. Fazıl Küçük'ü ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ı minnet ve şükranla anıyor, Kıbrıs Türk halkına bıraktıkları büyük miras için kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Türk Mukavemet Teşkilatı mensupları ile mücahitlerin gösterdiği cesaret ve fedakârlık hiçbir zaman unutulmayacak.

Şehitlerimizin emaneti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi koruyarak devletimizi daha güçlü yarınlara taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur."