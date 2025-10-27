Serdar Denktaş: Haklarımızın gasbedildiğini dünyaya haykırmalıyız

TAM PARTİ Kurucusu Serdar Denktaş Kuzey Kıbrıs Web Tv’de Ahmet Kaptan’ın canlı yayın konuğu oldu. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’dan beklentilerinin ne olduğu sorusu üzerine Denktaş, Cumhurbaşkanı Erhürman’a çok büyük görev düştüğünü, bu adanın iki sahibinden birinin Kıbrıslı Türkler olduğunun bütün dünyaya yeniden anlatılması gerektiğini belirtti. Denktaş, “Sayın Cumhurbaşkanı Ankara ile yapacağı ilk görüşmeden sonra, sesimizi dünyaya duyurmalı. Gasbedilen haklarımızın savunulması en büyük beklentimdir” dedi.

Son yıllarda Kıbrıs Türklerinin dünya ile ilişkilerde bütün köprülerinin atıldığını ve sorunların anlatılması noktasında meydanın tamamen Rum tarafına bırakıldığının altını çizerek, Rum tarafının da sadece kendi kayıpları varmış gibi bir imaj oluşturduğunu belirtti. Bu noktada atılacak en önemli adımın Avrupa Parlamentosu seçimlerinde iki kişinin de KKTC’den seçilmesi olduğunu ifade eden Denktaş, “Avrupa parlamentosu seçimlerinde Güney’deki partilerin altında seçime girerek değil, burada biz, aynı gün eş zamanlı kendi aramızda iki Avrupa parlamenterini belirlemek üzere seçim yapalım. Bu iki kişinin görevi Brüksel’de Avrupa parlamentosunun kapısında gece gündüz haklarımızı anlatmak olsun, insanlarla temas kurmak olsun, oradaki lobimizi genişletmek olsun” diye konuşan Denktaş, bazı ülkelerdeki temsilciliklerden feragat edilerek, oraya ayrılan bütçelerin bu iki Avrupa parlamentosu temsilci için ayrılması gerektiğini belirtti.

SAYIN CUMHURBAŞKANINA VE SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRIMDIR

Avrupa parlamentosu seçimleri konusunu gündemlerine almaları için siyasi partilere ve Cumhurbaşkanı Erhürman’a çağrıda bulunan Denktaş, “Bu konu derhal hükumetin ve cumhurbaşkanlığının gündemine alınmalı ve kamuoyunda tartışılmalı. Bu alan özellikle son 5 yıldır, sadece Rum tarafına bırakıldı ve onların şekillendirdiği gibi AB’ye BM’ye anlatıldı. Madem ki Kuzey tarafını da AB toprağı sayıyorlar ve kara bölge olarak görüyorlar, oradaki 2 sandalye hakkımızı kullanmamızı da kabullenip, o kara bölgedeki insanların da sesini duyurma hakkını sağlayacaklar” dedi.

TAM PARTİ ERKEN SEÇİMDE YERİNİ ALACAK

TAM PARTİ’nin erken seçime katılamaması için seçimi daha da erkene çekmenin konuşulduğunu ve toplumda ‘zaten TAM PARTİ seçimlere katılamayacak’ söylentilerinin yayıldığını belirten Denktaş, “Eğer yasalara bakarlarsa, TAM PARTİ’nin seçime katılabileceğini görürler ama bilinçli bir şekilde halk arasında böyle bir söylentiyi yayıyorlar. Erken seçim kaçınılmazdır ve TAM PARTİ erken seçimde yerini alacaktır” dedi. Erken seçimden önce mutlaka bütçenin geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken Denktaş, bütçeyi geçirmemek gibi bir kötülüğün bu halka kesinlikle yapılmaması gerektiğini aksi halde bu ülkenin bir yıl daha kaybedeceğini söyledi.