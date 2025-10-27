Ülke genelinde geçen hafta 7 yangın ve 23 özel servis olayı meydana geldi.

İtfaiye raporuna göre, yangınlar sonucu oluşan zarar miktarı 1 milyon 370 bin TL.

Yangınların, muhtemel sebepler arasında; elektrik kaynaklı kısa devre, kişi/ler tarafından yakma, aracın motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi, baca içerisinde biriken yağ tortularının ısınıp alevlenmesi ve çöplük alanda yanmakta olan ateşin yanmamış alana sirayet etmesi sonucu olarak yer aldı.

Özel servis olaylarının ise; yüksek binalarda, apartman boşluğunda ve araçların motor bölümünde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimi verilmesi, demir parmaklıklar arasına sıkışan köpeklerin kurtarılması, yol güvenliği sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olduğu belirtildi.