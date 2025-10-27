Girne’nin bazı bölgelerinde perşembe günü elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, 10.00 ile 13.00 saatleri arasındaki üç saatlik kesinti aşağıdaki bölgeleri kapsayacak:

“Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit köy içi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi, Edremit Çemberi”

Açıklamada, kesintisinin orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle olacağı kaydedilerek, mağduriyet yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuldu.