Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2025 Yılı Küçükbaş Hayvan Başı Desteklerinin II. taksit ödemesinden faydalanamayan üreticiler için 1 günlük ek beyan süresi verildiğini duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, 30 Ekim Perşembe günü, Haziran 2025 beyan döneminde Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı olmasına rağmen bildirimini zamanında gerçekleştiremeyen ve bu nedenle Temmuz-Aralık 2025 dönemine ait destek ödemesinden yararlanamayan küçükbaş hayvan yetiştiricileri için ek beyan açılacağı belirtildi.

Açıklamada, üreticilerin, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden temin edecekleri güncel üyelik belgeleri ile Kaza Veteriner Daireleri’nden alınacak bildirim formunu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak, tüm hayvanlarına ait kulak numaralarını beyan etmeleri gerektiği kaydedildi.