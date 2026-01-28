TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Sivil Hizmet Görevlileri münhali sonuçlarının açıklanmaya başlaması üzerine bir açıklama yaptı.

Denktaş, yazılı sınavda başarılı olup yüksek puan alan bazı adaylara sözlü sınavda düşük puan verilerek elendiklerine ilişkin duyumlar aldıklarını belirtti.

Denktaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sivil Hizmet Görevlileri Münhali sonuçları açıklanmaya başlamış. Yazılı sınavı başarı ile tamamlayanlardan yüksek puan alanların, sözlü sınavda düşük puan verilerek elendiği duyumları geliyor. Umarım doğru değildir. Umarım gençlerimizin hayalleri yine çalınmıyor. Umarım konuya yönelik ciddi ve tatmin edici yanıt verilir.”