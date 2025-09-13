TAM Parti Kurucu Başkanı Serdar Denktaş, destek kararı aldığı Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman ile geçmişte yaşadıkları bir tartışmanın videosunun yeniden gündem olmasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Denktaş, “Bazıları geçmişte Tufan Erhürman'la yaşadığımız bir tartışma videosunu yayınlayıp 'dün/bugün' kıyaslaması yaparak her ikimize yönelik bir itibarsızlaştırma girişiminde bulunuyorlar. Bunu propaganda aracı yapanların KKTC'yi ve yakın tarihimizi bilmedikleri ortada...” dedi.

“Madem 'dün' diyerek başladılar biz de oraya dönelim” ifadelerini kullanan Denktaş, şöyle devam etti:

“Dün, Kurucu Cumhurbaşkanı vatan bellediği bir yerden "Git vatanına konuş" diye kovulmuştu ya, işte o günlerde çok iyi dostluk kurduğumuz 2. Cumhurbaşkanı Talat, bir görüşme dönüşünde " Tek halk, tek egemenlik" der demez sarayın (İngilizin barakası) önünde eylem yaparak ilk seçimde kaybetmesini sağlayacağımı söylemiştim. Nitekim ilk seçimde Talat yine işaret edildiğinde ve bana "Eroğlu'ndan başkasına destek ver, yukarıyla tüm sorunların çözülsün" teklifi yapıldığında 25 yıl karşısında mücadele verdiğim Dr. Derviş Eroğlu'na partimle birlikte destek vermiştim. Akıncı Cumhurbaşkanlığı için işaret edildiğinde bir kez daha Eroğlu'nun yanında yer almıştım. O gün bu kararları verdiğim için beni itibarsızlaştırmaya çalışanlar yine aynı çevrelerdi. Dün verdiğim o zor karar, o gün için doğru karardı. Bugün verdiğim karar ise bugün için doğru karardır. Yarın ben veya Erhürman yanlış bir karar vermeye kalkarsak dün olduğu gibi, hatta daha şiddetli yine tartışırız.”

Serdar Denktaş, “Bakın be bura. Kimse bana milliyetçilik dersi vermeye kalkmasın. Denktaş soyadını taşıyan hiçbir fert KKTC'ye yanlış yapmaz. Çünkü biz Denktaş yolunu, "ettiğimiz sohbetlerde" değil o ocakta, o kucakta büyüyerek öğreneniz. Dün verdiğim karar ne kadar doğruysa, bugün verdiğim karar da o kadar doğrudur. Mesele olaya hangi taraftan baktığınızla alakalıdır” açıklamasını yaptı.