Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü ile Rekabet Kurulu bütçeleri oy çokluğuyla kabul edilerek Meclis Genel Kurulu’na sevk edildi.

Komite’de öncelikle Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı 273 Milyon 776 bin TL’lik Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü bütçesi ele alındı.

Serbest Liman ve Bölge Müdürü Sinan Öztekin, soruları yanıtladı.

Liman İşçileri Şirketi’nden destek aldıklarını belirten Öztekin, alınan desteğin detaylarını paylaştı.

İthalat ve ihracat rakamları ile ilgili de bilgi aktaran Öztekin, vergi gelirlerinin gerçekleşme tahmininin 252 milyon 800 bin olduğunu belirtti.

Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

-Rekabet Kurulu

Ardından Komite’de, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı 26 Milyon 343 bin TL’lik Rekabet Kurulu bütçesi görüşüldü.

Bütçe üzerine CTP Milletvekili Ürün Solyalı söz aldı.

-Solyalı "Atamaların Kurumu"

Kendilerine verilen rapora göre İhale Komisyonları’nın düzgün işlemediği tespiti olduğuna değinen Solyalı, hantal yapıyı eleştirdi. Solyalı, basit hatalarla ihalelerin iptal olmasına sebebiyet verenlere sorumluluk yüklenmesini önerdi. Solyalı, ihale itirazlarındaki artışa da dikkat çekti.

Bu gibi kurumların yolsuzlukla mücadeledeki önemine işaret eden Solyalı, rekabet alanını daha fazla gündeme almak için adım atılmasını istedi.

-Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Rekabet Kurulu’nun Türk Devletleri Teşkilatı’na kattıklarını belirtti.

-Uluçay

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Rekabet Yasası’nın güncellenmesi gerektiğini söyledi. Yasa’nın asıl amacının piyasalarda rekabeti dengeleyici hususları uygulamak olduğunu belirtti.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de söz alarak, “Rekabet kamu dostudur.” dedi.

2024 ve 2025 yılında Rekabet Kurulu’na yapılan başvurulara da işaret eden Şahiner, Alsancak Yolu’nun ihalesinin sonuçlanma bedelinin 190 milyon, yapılabilecek ek işin 20-30 milyon olduğunu ancak Bakanlar Kurulu’nun 200 milyona yakın bir ek iş yapılması için bir karar verdiğini söyledi.

Şahiner, Rekabet Kurulu Başkanı Şifa Kırmızıgil’e itiraza konu olan ihaleler ve temel itiraz nedenleri ile ilgili soru yöneltti.

Rekabet Kurulu Başkanı Şifa Kırmızıgil, genelde Merkezi İhale Komisyonu’nun (MİK) kararlarına itiraz olduğunu belirtti. Kırmızıgil, sene sonunda çıkacak Faaliyet Raporu’nda daha detaylı bilgilerin yer alacağını da aktardı.

Konuşmaların ardından Rekabet Kurulu bütçesi oy çokluğuyla onaylandı.

Bütçe komitesi bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Komite yarın saat 10.00’da yeniden toplanarak görüşmelerine devam edecek.

Komitede yarın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu ve Sağlık Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.