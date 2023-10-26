“Hükümetin gerçek nüfus üzerinden katkı vermesi halinde sadece Doğu Çevre Yolu için Girne Belediyesi bütçesinden 100 milyon TL ayıracağımızın sözünü veriyoruz”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, hükümetin gerçek nüfus üzerinden katkı vermesi halinde sadece Doğu Çevre Yolu için Girne Belediyesi bütçesinden 100 milyon TL ayıracaklarını söyledi.

"Projeksiyon nüfusun doğru ve adilane şekilde belirlenmesi" konusunu yeniden gündeme getiren Şenkul, Girne’de 4 yaştan başlayarak üniversite öğrencilerine kadar öğrenci sayılarını, 24 saat gibi kısa bir sürede incelediklerini, sadece bölgedeki öğrenci sayısının yaklaşık 40 bin olduğunu açıkladı.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Girne’nin resmi nüfusunun 33 bin 200, açıklanan projeksiyon nüfusunun ise 47 bin olduğuna işaret eden Şenkul, "sunulan projeksiyon rakamların gerçekle bir ilgisi olmadığını" söyleyerek, Başbakan Ünal Üstel’i 2024 yılı için yasa ile zorunlu kılınan projeksiyon nüfusun doğru ve adilane şekilde belirlenmesi için üzerine düşeni yapmaya davet etti.

“Doğu Çevre Yolu için 100 milyon TL sözü veriyoruz”

Şenkul açıklamasının devamında, hükümetin gerçek nüfus üzerinden katkı vermesi halinde sadece Doğu Çevre Yolu için Girne Belediyesi bütçesinden 100 milyon TL ayıracaklarını söyledi.

Kentin geleceğini planlama adına en önemli veri olan nüfus ve nüfusun içeriğini belirlemek için birtakım araştırmalar yaptıklarını kaydeden Şenkul; “40 bin öğrenci, 35 bin civarı da yerli yabancı kayıtlı çalışanın yaşadığı bir kentin nüfusu nasıl 47 bin olabilir” sorusunu yöneltti.

Bu rakamlara ek olarak işsiz, okul yaşına gelmeyen, emekli, ülkeye yerleşen yabancı, ev hanımı nüfuslarının da ortaya konulmasının gerekliliğini dile getiren Şenkul, “Lütfen artık bu yalana son verelim” ifadelerini kullandı.

“Girne Belediyesi olarak sadece hakkımız olanı istiyoruz”

Gerçek nüfusun katkı payı anlamını taşıdığına işaret ederek sözlerine devam eden Şenkul, bunun Girne’ye daha fazla yatırım demek olduğunun altını çizdi.

Geçen günlerde çöp verileri, su verileri, araç sayısı ve yeni vatandaş olanların ülkeye oranı ile ilgili istatistikleri paylaştıklarını anımsatan Şenkul, bu açıklamalar karşısında hükümetten “kriterlerimiz farklı” cevabını aldıklarını kaydetti ve “Artık bu adaletsizliğe, hak gaspına artık dur demenin zamanı gelmiştir… Girne Belediyesi olarak sadece hakkımız olanı istiyoruz” dedi.