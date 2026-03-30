Sendikalar genel greve yarın da devam etme kararı aldı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, “UBP-DP-YDP hükümetinin dayattığı HP ile ilgili yasa tasarısına karşı mücadelemiz devam etmektedir. Bu bağlamda alınan karar doğrultusunda 31 Mart Salı itibarıyla genel greve devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” açıklamasında bulundu.

Tüm sendikalar adına yapılan yazılı açıklamada “Bugün sendikalarımızın üyeleri ile birlikte ortaya koyduğu irade karşısında orantısız şiddet kullanmayı seçen Hükümet, vatandaş nezdinde bir kez daha itibarını yitirmiştir. Yarın itibarı ile haklarımıza sahip çıkmak adına bir kez daha Meclis önünde olacağız. Tüm emekçileri bu mücadeleye katılmaya davet ediyoruz.” denildi.