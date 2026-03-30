Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün yaptığı görüşmeler ve gündemdeki tasarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kriz yönetiminin en önemli unsurlarının, güven, katılımcılık ve kapsayıcılık olduğuna işaret eden Erhürman'ın açıklaması şu şekilde:

“Gündemdeki tasarıyla ve bugün yaşananlarla ilgili olarak Başbakan Sayın Ünal Üstel ve sendika temsilcisi arkadaşlarımızla gün içinde görüşmeler gerçekleştirdik. Daha önce benzer dönemlerde hep söylediğim bir şeyi tekrar etmek istiyorum: Kriz yönetiminin en önemli unsurları, güven, katılımcılık ve kapsayıcılıktır. Bunların sağlanamaması krizle mücadeleyi sekteye uğratır ve bunun bedelini tüm toplum öder.

Sabah yaşanan olaylarda yaralanan ve zarar gören tüm polislerimize ve eylemci arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”