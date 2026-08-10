Kıbrıs Türk halkının siyasi, toplumsal ve ekonomik yaşamında iz bırakan, Kıbrıslı Türklerin ilk hekimleri arasında yer alan ve 7 Ağustos’ta 97 yaşında hayatını kaybeden Dr. Şemsi Kazım Erkman için Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi.

Merhumun naaşı daha sonra Lefkoşa İsmail Safa Camiinde kılınacak öğlen namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığına defnedilecek.

Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakanlar, milletvekilleri, Şemsi Kazım Erkman’ın ailesi ve eski siyasiler ile bürokratlar katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan anma töreni, Erkman’ın özgeçmişinin okunmasıyla devam etti. Ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Fazilet Özdenefe ve Şemsi Kazım Erkman’ın ailesi adına Çiğdem Erkman birer konuşma yaptı.

-Erhürman

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının ilk hekimleri arasında yer alan Şemsi Kazım Erkman'ın ülkenin siyasi, toplumsal ve ekonomik yaşamında iz bırakmış, önemli bir şahsiyet olduğunu belirtti.

Hekimlik yaptığı süre boyunca, özellikle Kıbrıs Türk halkının zor günlerinde, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sağlık hizmeti sunarak yardımseverliğiyle derin izler bıraktığını söyleyen Erhürman, Erkman'ın toplum hizmetini siyaset alanında da sürdürdüğünü, hemen her dönemde farklı sorumluluklar üstlenerek ülkesine ve halkına hizmet ettiğini ifade etti.

Erkman'ın hekim, siyasetçi ve iş insanı olarak Kıbrıs Türk halkının önemli dönemlerinde ön saflarda yer aldığını vurgulayan Erhürman, üstlendiği sorumluluklar ve yürüttüğü görevlerle Erkman'ın her zaman saygıyla hatırlanacağını ve örnek olacağını dile getirdi.

Erhürman, “Şemsi Kazım Erkman; topluma kattıkları, verdiği hizmetler ve liderliği asla unutulmayacak bir figürdür.” dedi.

-Özdenefe

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Fazilet Özdenefe de Şemsi Kazım Erkman'ın 97 yıllık ömrünü halkına ve ülkesine hizmetle geçirdiğini ve hekimliği yanında siyasi ve kamusal yaşamda önemli sorumluluklar üstlendiğini belirtti.

Erkman'ın yıllar içinde üstlendiği görevlere değinen Özdenefe, bu görevleri Kıbrıslı Türklerin çok zor koşullardan geçtiği bir dönemde üstlendiğini ve ülkesinin geleceğinin şekillenmesine emek verdiğini ifade etti.

Erkman'ın iş yaşamındaki girişimleriyle de ülke ekonomisine katkı sağladığını ve yaşamı boyunca üretmeye devam ettiğini kaydeden Özdenefe, ülkenin yakın tarihinde iz bırakan bir isim olduğunu ve katkılarının saygıyla anılacağını ifade etti.

-Çiğdem Erkman

Şemsi Kazım Erkman’ın ailesi adına konuşma yapan Çiğdem Erkman ise babası Şemsi Kazım Erkman'ı hayatlarının kahramanı olarak gördüklerini belirterek; onun doktor, siyasetçi, iş insanı ve ülkesine ömrünü adamış bir mücahit olduğunu ifade etti.

Babasının halkının en zor günlerinde sorumluluk almaktan çekinmediğini, doktor olarak yaraları sardığını, siyasetçi olarak topluma hizmet ettiğini ve iş insanı olarak üretim yaparak istihdam yarattığını söyleyen Erkman, en büyük mirasının onurlu yaşamayı, sözünün arkasında durmayı, çalışmadan hiçbir şeyin kıymetli olmayacağını öğretmesi olduğunu kaydetti.

Tören saygı geçidinin ardından sona erdi.

-Dr. Şemsi Kazım Erkman’ın özgeçmişi

Dr. Şemsi Kazım Erkman, 1929 yılında Baf'ın Yeşilova köyünde doğdu. Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Gureba Hastanesinde genel cerrahi ihtisasını yaptı. 1958'de Kıbrıs’a dönerek Lefkoşa'da açtığı kliniğinde çalışmaya başladı.

Yine 1958 yılında Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu Yönetim Kuruluna seçildi ve Kıbrıs Türk Gençlik Teşkilatı İkinci Başkanı olarak hizmet verdi.

Cemaat Meclisi Üyeliği’ne seçilen Şemsi Kazım; Meclisin Başkan Vekilliği ve başkanlığı görevlerini yürüttü. 1968 yılında Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi Yürütme Kurulu'nun Eğitim, Kültür ve Öğretim İşleri Bakanı olarak görev yaptı.

1976 genel seçimlerinde Ulusal Birlik Partisinden (UBP) Lefkoşa milletvekili seçilen Erkman'ın milletvekilliği 13 Temmuz 1981’de sona erdi.