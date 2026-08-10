Maliye Bakanlığı, çocuklara ödenen emekli hak sahipliği maaşlarına ilişkin uygulamalarda yasa dışı bir işlem bulunmadığını açıkladı.

Açıklamada, çocuklara ödenen emekli maaşlarının 26/1977 sayılı Emeklilik Yasası kapsamında düzenlendiği ve ödemelerin yasa kuralları çerçevesinde yapıldığı belirtildi; yapılan asılsız paylaşım ve haberlerin dikkate alınmaması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, ilgili maddede emekli maaşı ödenen çocuğun; “On altı yaşını doldurmamış çocuk ile on altı yaşını tamamlamış fakat on dokuz yaşını doldurmamış ve tüm zamanını vermesini gerektiren koşullar altında bir eğitim kurumuna devam eden veya herhangi bir iş, sanat veya meslek öğrenimi için herhangi biri tarafından eğitilen veya herhangi bir yüksek okula devam eden yirmi yedi yaşını doldurmamış bekâr veya hangi yaşta olduğuna bakılmaksızın çalışamaz durumda olup, başkasının bakımına muhtaç olan engelli çocuğu” ifade ettiği kaydedildi.

-“Hak sahipleri eğitim durumlarına ilişkin beyanda bulunması gerekiyor”

Hak sahiplerinin, özellikle eğitim durumlarına ilişkin Maliye Bakanlığı veya Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’ne beyanda bulunması gerektiği ifade edilen açıklamada, bu beyanlar doğrultusunda rutin kontroller yapıldığı belirtildi.

Ödemeler konusunda Sayıştay’ın kontrol ve onayının da alındığı kaydedilen açıklamada, sosyal medyada yer alan iddiaların aksine, yapılan ödemelerde veya kişilerle mutabakat sağlanarak bütçelerini sarsmayacak şekilde faizsiz taksitlendirme uygulanmasında yasa dışı bir durum bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, “Tam aksine, beyan sunma yükümlülüğü dâhil yapılan uygulamalar, bireyler açısından bir yasal sorumluluğu ifade etmekte ve yürürlükte bulunan yasal mevzuatların gereği olarak karşımıza çıkmaktadır.” denildi.

- “Alacaklı durumdaki hak sahiplerine yönelik ödemeler eş zamanlı yapılmaya devam ediyor”

Ayrıca alacaklı durumdaki hak sahiplerine yönelik ödemelerin de hesaplanarak eş zamanlı biçimde yapılmaya devam ettiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Hal böyle iken Bakanlığımız ve/veya Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğümüz aleyhine çıkan haberlerin ve/veya yapılan açıklamaların topluma yanlış yönlendirmeye yönelik, uydurma ve gerçek dışı iddialardan ibaret olduklarını önemle vurgulamak isteriz.

Konuya ilişkin önemle bir kez daha değinmek istediğimiz husus, kendilerine maaş bağlanan çocuklara ilişkin olarak yasaların aradığı koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin ve özellikle eğitim kurumlarında eğitim aldıklarına dair beyan yapma yükümlülükleri büyük önem arz etmekte, eğitimlerinin tamamlandığını beyan etmeyen kişilerin ise, kendi yasal sorumluluklarını yerine getirmemiş bulunduğunu, bu durum hiçbir şekilde İdarenin kusuru olarak algılanamayacağını belirtmek gerekmektedir.”

Açıklamada, uygulamalardan kaynaklanan bir idari kusur veya mağduriyet bulunmadığı kaydedilerek, rutin kontroller sırasında ortaya çıkan sorunların yasal çerçevede ve iyi niyet ilkeleri doğrultusunda çözülmeye çalışıldığı ifade edildi.