Kıbrıs’ta doğan ve ODTÜ KALTEV Kuluçka Programı bünyesinde geliştirilen yapay zekâ destekli akıllı ev teknolojileri şirketi Smart Eco Home Systems, dünyanın en prestijli teknoloji etkinliklerinden Web Summit Lisbon 2026’ya "Featured Startup" olarak seçildi.

Elektrik ve Elektronik Mühendisi Alp Can Okumuş tarafından kurulan Smart Eco Home Systems, adamızda sıkça yaşanan internet kesintilerine yenilikçi bir çözüm sunan özgün buluşu ve yüksek teknolojisiyle uluslararası arena temsilcilerinin dikkatini çekmeyi başardı. Kasım ayında Portekiz’de düzenlenecek dev organizasyonda yerini alacak olan şirket, teknolojisini küresel yatırımcılara ve iş ortaklarına tanıtacak.

İnternet Kesilse de Kesintisiz Çalışan Yerli Yapay Zekâ

Kıbrıs’ta aldığı eğitimin ardından adaya olan bağlılığını katma değerli bir teknoloji girişimine dönüştüren Alp Can Okumuş, Smart Eco Home Systems’ı hem yerel ihtiyaçları karşılayacak hem de dünya standartlarında rekabet edecek şekilde kurguladı. Şirket, bölgenin kronik altyapı sorunlarından biri olan internet bağlantı kesintilerinde dahi aksamadan çalışmaya devam eden özel bir mimari geliştirdi.

Hem donanım hem de yazılım katmanında patent başvuru süreçleri devam eden teknoloji, geleceğin haberleşme standartlarına uyum sağlayacak biçimde 10 Gbps’e kadar bağlantı kapasitesini destekliyor. Ayrıca yapay zekâ sistemlerinin en büyük zorluklarından biri olan ısınma problemi, şirketin geliştirdiği özel donanım tasarımı sayesinde minimuma indiriliyor.

ODTÜ KALTEV Desteği ve AB Standartlarında Etik Yapay Zekâ

Girişimcilik yolculuğunu ODTÜ KALTEV Kuluçka Programı çatısı altında sürdüren şirket, bu süreçte ODTÜ KALTEV’den Fatih Al’ın mentorluğu ve bire bir girişimcilik desteğiyle büyümesini sürdürüyor.

Kullanıcı verilerinin gizliliğini ve etik yapay zekâ kullanımını temel öncelik olarak benimseyen Smart Eco Home Systems, yapay zekâ arayüzünü Avrupa Birliği Yapay Zekâ Yasası’nın temel ilkeleri doğrultusunda geliştiriyor. Bu adım, teknolojinin Avrupa ve küresel pazarlara entegrasyonunda kritik bir avantaj sağlıyor.

"Hedefimiz Kıbrıs’tan Çıkan Küresel Bir Marka Yaratmak"

Web Summit Lisbon 2026 bünyesinde "Featured Startup" olarak seçilmelerinin, teknolojilerinin uluslararası ölçekteki potansiyelini kanıtladığını belirten Kurucu ve CEO Alp Can Okumuş, temel vizyonlarının Kıbrıs’ta doğan bir teknoloji markasını dünya ligine taşımak olduğunu vurguladı. Okumuş, Portekiz’deki etkinlikte adayı ve bölgedeki teknoloji potansiyelini en iyi şekilde temsil ederek uluslararası iş birliklerine imza atmayı hedeflediklerini ifade etti.