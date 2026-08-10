Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın "Bizim için esas çözüm, iki devletli çözümün hayata geçmesidir. İdeal çözüm bu. Bizim durduğumuz yer bu” sözlerinin, Kıbrıs meselesinde yeni bir sayfanın açılması gerektiğine yönelik güçlü bir mesaj olduğunu vurguladı.

Üstel yazılı açıklama yaparak, Fidan'ın Kıbrıs meselesine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Fidan’ın Kıbrıs konusunda yaptığı açıklamaları büyük bir memnuniyetle karşıladığını belirten Üstel,

"Kıbrıs Türk halkının haklarını, geleceğini ve siyasi iradesini doğrudan ilgilendiren bu önemli açıklamalarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Fidan’ın ortaya koyduğu net ve kararlı yaklaşımın Kıbrıs konusunda Türkiye’nin durduğu yeri bir kez daha açık biçimde ortaya koyduğunu kaydeden Üstel, "Fidan’ın, 'Bizim için esas çözüm, iki devletli çözümün hayata geçmesidir. İdeal çözüm bu. Bizim durduğumuz yer bu' sözleri, Kıbrıs meselesinde yeni bir sayfanın açılması gerektiğine yönelik güçlü bir mesajdır." ifadelerini kullandı.

Fidan'ın Kıbrıs Türk halkının egemen, eşit ve bağımsız duruşunun önemine dikkat çektiğini ve bu konudaki ifadelerini de son derece değerli bulduğunu vurgulayan Üstel şunları kaydetti:

"Fidan’ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi konusunda yaptığı açıklamalar Türkiye’nin Kıbrıs meselesindeki yaklaşımının ne kadar açık olduğunu göstermektedir. 'Rum kesimini devlet olarak tanımıyoruz' diyen Fidan’ın, 'Sen Kıbrıs Türkünün hakkını tanımazsan ben de senin devlet varlığını tanımam. Sen 1960’ta kurulan devlet değilsin' sözleri, Kıbrıs Türk halkının yıllardır karşı karşıya kaldığı siyasi eşitsizliğin uluslararası alanda açıkça dile getirilmesi bakımından son derece önemlidir."

Kıbrıs Türk halkının hakkını, iradesini ve varlığını yok sayan bir anlayışın kalıcı bir çözüm üretmesinin mümkün olmadığını kaydeden Başbakan Üstel,

"Bugün yapılması gereken, geçmişte sonuç vermemiş formülleri yeniden gündeme taşımak değil, Kıbrıs’ın mevcut gerçeklerini dikkate alan yeni bir anlayış ortaya koymaktır." İfadelerini kullandı.

-“Devletimizi yüceltmek, ülkemizi kalkındırmak en büyük önceliklerimizdendir"

Sorumluluklarının yalnızca Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmakla sınırlı olmadığını belirten Ünal Üstel,

"Devletimizi yüceltmek, ülkemizi kalkındırmak, halkımızın refahını artırmak ve KKTC’nin dünyada hak ettiği saygın yeri almasını sağlamak bizim en önemli önceliklerimizdendir.

Bu anlayışla ülkemizin ekonomik gücünü artırıyor, altyapısını geliştiriyor, üretimi ve yatırımları destekliyor ve halkımızın geleceğe daha güvenle bakması için çalışıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti ile yürüttüğümüz güçlü iş birliği de bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde büyük önem taşıyor." dedi.

-"Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini savunması bizim için güç kaynağıdır"

Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini her platformda kararlılıkla savunmasının kendileri için büyük bir güven ve güç kaynağı olduğunun altını çizen Üstel,

açıklamasında şunları ifade etti: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin ortaya koyduğu siyasi irade ile Hakan Fidan’ın uluslararası alanda verdiği açık mesajlar, Kıbrıs Türk halkının geleceği bakımından son derece değerlidir. Fidan’ın, adadaki barış ve istikrarın Türk askerinin varlığı sayesinde korunduğuna yönelik değerlendirmesi de Kıbrıs’ın güvenlik gerçeklerinin doğru şekilde ortaya konması açısından önemlidir.

Bu nedenle Hakan Fidan’a, Kıbrıs Türk halkının haklı davasına ve devletimizin geleceğine yönelik ortaya koyduğu kararlı tutumdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.”