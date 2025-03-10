Sendikadan verilen bilgiye göre KAMUSEN Genel Merkezi’ndeki ziyarette, Genel Sekreter Özgür Kıdrışlıoğlu ile Basın Yayın, Dış İlişkiler ve Eğitim Sekreteri Ayşe Özdemirağ da hazır bulundu.

Protokol ve sosyal davranış alanında çalışmaları ile tanınan Kamu Yönetimi Uzmanı Nihat Aytürk, seminer için kendisine yapılan davete teşekkür etti.

KAMUSEN Başkanı Atan da, sendika olarak sosyal sorumluluk projelerini sürdüreceklerini belirterek, davetlerini kabul ettiği için Aytürk’e teşekkürlerini sundu.