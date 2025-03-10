Akdeniz Karpaz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi, “Kıbrıs Türk Tarihine Damga Vurmuş İsimler: Dr. Servet Sami Dedeçay” konulu seminer düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, “Kıbrıs Türk Tarihine Damga Vurmuş İsimler” seminer serisinin bu haftaki konusu, Kıbrıs'ta birçok ilke imza atmış ve toplumda derin izler bırakmış Dr. Servet Sami Dedeçay oldu.

8 Mart Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bugün Lefkoşa Grand Pasha Hotel'de düzenlenen etkinlikte, akademik, sosyal ve kültürel alanlarda öncülük etmiş bir kadın olan Dr. Servet Sami Dedeçay anıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını, Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Öz yaptı.

Moderatörlüğünü Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Ayşen Berberoğlu’nun üstlendiği seminerde, Dr. Hasan Topal, Prof. Dr. Şevket Öznur ve Nazım Topcan konuşmacı olarak yer aldı.

Katılımcılar, Dr. Dedeçay’ın yaşamı, akademik çalışmaları ve Kıbrıs Türk toplumuna yaptığı katkılar hakkında bilgiler paylaştı.

Etkinliğin sonunda konuşmacılara plaket takdim edildi ve aile fotoğrafı çekildi.