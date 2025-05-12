“Dertlerinizi, meselelerinizi çözmek için en üst düzeyde elden gelen neyse yapmak durumundayız”

Cumhurbaşkanı Tatar, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de her türlü koşulda, gece gündüz demeden, dil, dil, ırk ayrımı yapmadan hizmet veren hemşireler ve ebelerin KKTC’yi yücelttiğini vurguladı.

Tatar, sağlık sistemine bütün olarak bakılması, nasıl denetlendiğinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, bu kapsamda dijitalleşmeyle gelen fırsatlara dikkat çekti.

Ülkede 2 bine yakın hemşire ve ebenin kamu ve özel sağlık kurumlarında hizmet verdiğine dikkati çeken Tatar, “Sizin de dertlerinizi, meselelerinizi çözmek için en üst düzeyde elden gelen neyse yapmak durumundayız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ortaklığında Lefkoşa Elysium Park'ta düzenlenen 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü töreninde konuştu.

- “Sağlık çalışanlarının yaşam ve çalışma koşullarının daha da iyileştirilmesi en büyük temennim”

Tatar, burada yaptığı konuşmada, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlığı görevlerinde bulunduğunu hatırlatarak, bütçe sıkıntısının ve kadrolaşmada yasal düzenlemelerin yapılması zorluklarının farkında olduğunu belirtti.

Törendeki konuşmalarda, iyi bir doktor, toplumun yetiştirdiği, tecrübeli ve halk insanı Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’e yönelik eleştirilerden duyduğu üzüntüyü ifade eden Tatar, yenidoğan ünitesinde alkolle mamaların karıştırılması sonucu bir bebeğin ölümüyle sonuçlanan olaydan dolayı hep beraber üzüldüklerini ve ağladıklarını kaydetti.

Sisteme bütün olarak bakılması, hastanelerin idari yapısının ve işlevlerinin en üstten en alta nasıl denetlendiğinin gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Tatar, içinde bulunulan dijital dönüşüm çağında birçok sistemin tek bir düğmeye basılarak görülebileceğini, bunun TEKNOFEST’te de tecrübe edildiğini ifade etti.

Sistemlerde dijitalleşmenin sağlanarak, sağlık çalışanlarının yaşam ve çalışma koşullarının daha da iyileştirilmesinin en büyük temennisi olduğunu dile getiren Tatar, “En iyisini siz hak edersiniz.” dedi. Tatar, kendisinden önce söz alan Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli’nin “İlk nefesimizi sizlerle alıyoruz. Son nefesimizi sizlerle veriyoruz.” ifadesine dikkat çekti.

- “Bizi tanımayan, her türlü haksızlığı yapan milletlerin vatandaşları burada benim devlet hastanemde hizmet alıyor”

Ülkede 2 bine yakın hemşire ve ebenin kamu ve özel sağlık kurumlarında hizmet verdiğine dikkati çeken Tatar, özellikle bu alanda sayıca fazla olan kadın hemşire ve ebelere gösterdikleri fedakarlıktan dolayı duyduğu saygıyı vurguladı.

Hemşireler ve ebelerin hastanelerde, her türlü koşulda, gece gündüz demeden, dil, dil, ırk ayrımı yapmadan her türlü insana hizmet verdiğini belirten Tatar, “Siz KKTC’yi yüceltiyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Geçen günlerde hastaneye yaptığı bir ziyarette hizmet alan İngiliz ve Ukraynalı insanlar gördüğünü anlatan Tatar, bundan duyduğu gururu şöyle paylaştı:

“Bizi tanımayan, bize izolasyon uygulayan, her türlü haksızlığı yapan milletlerin vatandaşları burada benim devlet hastaneme gidiyor, siz değerli hemşirelerim onlara bakıyorsunuz, çare olmaya gayret ediyorsunuz. İşte KKTC bu seviyeye gelmiştir. KKTC sizinle gurur duyuyor. Hepiniz çok kıymetlisiniz. Hepiniz çok değerlisiniz.”

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi verdiği yıllarda hemşirelerin yaralı insanları nasıl tedavi ettiğini anımsatan Tatar, bu hemşireleri rahmetle andı, hayatta olanlara sağlık diledi.

-“ Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temeli 20 Temmuz’da atılacak”

Tatar, bunun yanında, Covid-19 pandemisi döneminde hemşirelerin fedakarlıklarını, en tehlikeli şartlarda hizmet verdiklerini de hatırlatarak, bu dönemde kendisinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaşarak, sağlık çalışanlarının koşullarından bahsettiğini ve üç ay içerisinde destekleriyle Acil Durum Hastanesi’nin yapıldığını kaydetti.



“Şimdi yine Türkiye Cumhuriyeti'nin katkılarıyla benim Başbakanlığım döneminde gündeme gelen yeni devlet hastanesinin 20 Temmuz’da Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun arkasında temellerini atacağız.” diyen Tatar, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin de yenilenerek, koşullarının daha da iyileştirileceğini vurguladı.

Bunlara ek olarak, Girne'deki hastanenin yakın zamanda tamamlanacağını, Güzelyurt Hastanesi’nin yapımının devam ettiğini, Pamuklu, Karpaz, Maraş ve Değirmenlik’te projeler olduğunu belirten Tatar, şöyle devam etti:

“Tüm bunlar Kıbrıs Türk halkının geleceği için. Tüm bunlar hemşirelerimizin daha iyi koşullarda halkımıza hizmet edebilmeleri için. KKTC, Türkiye'nin de desteğiyle tüm bu çalışmaları sürdürmektedir. Sizin de dertlerinizi, meselelerinizi çözmek için en üst düzeyde elden gelen neyse yapmak durumundayız.”

Tatar, son olarak 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen ve Şampiyon Melekler’in hayatını kaybettiği depremde hemşirelerin insanların yanında olarak, her türlü ihtiyacı gidermeye çalıştığını hatırlatarak, onlara da yeniden teşekkürlerini sundu.

Tatar, tüm hemşireler ve ebelere Dünya Hemşireler Günü’nün kutlu olmasını diledi; görevlerinde başarılar diledi.