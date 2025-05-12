Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda onaya ve bilgiye sunuş işlemleri yapılarak, bazı yasa tasarısı ve öneriler için ivedilik alındı.

İlk olarak Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun, UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere oluşturulan Özel Komite’nin konu hakkındaki raporunun bugünkü genel kurul gündemine alınarak, üçüncü kısım komitelerden gelen tasarı ve öneriler ile görüşülecek diğer işler kısmının birinci sırasında görüşülmesine ilişkin kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere oluşturulan özel komitenin genel kurul çalışmaları devam ederken çalışabilmesine olanak sağlanmasına ilişkin tezkere de oy birliği ile kabul edildi.

Ardından Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmelerine ilişkin tezkereleri oy birliğiyle onaylandı.

Genel kurulda daha sonra Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı.

-Gardiyanoğlu

Tezkere üzerine söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, ivediliği alınan Sanayi Odası, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile ilgili yasa tasarılarının birebir aynı olduğunu söyledi.

İşçi getirme süreçlerinin takip edilmesi, yatay geçişler, ön izinler ve diğer işlemlerle ilgili yasal değişikliğe gidildiğini ifade eden Gardiyanoğlu, bu değişiklikler komiteden geçtikten sonra 2017’den beri devam eden işlemlerin yasal bir zemine oturacağını belirtti. Gardiyanoğlu, hedefin mağduriyetlerin ortadan kaldırılması olduğunu kaydetti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali yerinden söz alarak, Taşeronlar Birliği’nin genel kurulunun dört yılda bir yapılmasına dair talebini sorguladı. Gardiyanoğlu ise, konuyla ilgili bilgi alıp, Şahali’ye aktaracağını söyledi.

Ardından tezkere oy birliğiyle kabul edildi. Daha sonra Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy birliğiyle onaylandı.

Genel kurul Tatil Evleri Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkerenin ele alınmasıyla devam etti.

-Ataoğlu

CTP Grubu’nun izahat talebi üzerine söz alan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, geçmişten bugüne turizmdeki doluluk oranlarıyla ilgili çalışmalarda, turist sayısı ile oteldeki konaklama dengesizliğinin, tatil evlerinin ciddi şekilde kullanıldığını gösterdiğini ifade etti.

Ataoğlu, amacın, bunu kayıt altına alıp, denetlenmesiyle ilgili olduğunu belirtti. Ardından tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Genel kurulda daha sonra Yerli Malı Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı.

-Şahali

Tezkere üzerine söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, yasaya olumlu baktıklarını, komitede ellerinden gelen katkıyı koyacaklarını belirterek, paydaşların görüşlerinin de dikkate alınmasını istedi. Ardından tezkere oy birliğiyle onaylandı.

Meclis’te YDP Gazimağusa Milletvekili ve Genel Başkanı Erhan Arıklı tarafından Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi de ele alındı.

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, teamüllerin Meclis’in çalışmasında önemi olduğunu ifade ederek, Meclis’in, tüm siyasi partileri ilgilendiren konuları tüm siyasi partilerle birlikte ele aldığını hatırlattı.

Meclis’in teamüllerine sahip çıkılması gerektiğini kaydeden Şahali, tüm siyasi partileri ilgilendiren konuların ortak inisiyatifle gündeme gelmesini talep etti.

Demokratik katılımcılık ilkesinin zorunluluk olduğuna inanç belirten Şahali, bu talebe oylarının ret olacağını söyledi.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, Arıklı, Cumhurbaşkanlığı makamına aday olacak kişinin en azından kitlesel desteğinin olduğunu belli miktarda seçmenin imzasıyla ortaya koyması gerektiği düşüncesini paylaştı. Arıklı, ekim ayında cumhurbaşkanlığı seçimi olacağını belirterek, geçmişte işin ciddiyetini ayaklar altına alan adaylar olduğunu gördüklerini belirtti.

Geçmişte akli melekeleri yerinde olmayan birçok aday olduğunu ifade eden Arıklı, işe ciddiyet kazandırmak ve kriter getirmek istediklerini söyledi.

-Uluçay

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay yerinden söz alarak, öneriyle ilgili tek somut olgunun 1500 imza toplanması olduğuna dikkat çekerek, önerinin, Anayasa’ya uygunluğu açısından görüş alınıp, alınmadığını sordu.

Erhan Arıklı ise, hukukçularından önerinin Anayasa’ya aykırı olmadığı yönünde görüş aldığını kaydederek, noter tasdikli 1500 imza toplanmasının kolay olmadığını belirtti.

UBP Milletvekili Ahmet Savaşan da yerinden söz alarak, bu konuya kriter getirilmesine olumlu baktıklarını söyledi. DP Milletvekili Serhat Akpınar da yerinden söz alarak, öneriye olumlu yaklaştıklarını dile getirdi. Ardından tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel kurulda daha sonra Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı.

-Şahali

Tezkere üzerine söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, görev süresi uzatma tasarılarının anlamını yitirdiğini ifade etti. BTHK’nın bomba gibi patlatılmış bir kurum olduğunu savunan Şahali, “Saklanması gereken verilere sahip çıkamamış, BTHK’nın mahremiyetini koruyamamış arkadaşların görev süresini uzatacak bir öneri getiriyorsunuz” eleştirisinde bulundu.

BTHK’nın siber saldırıya uğradığı dönemde web sitesine bile ulaşılamadığını dile getiren Şahali, böylesi bir kurul üyesinin görev süresinin ikinci defa uzatılmak istenmesini eleştirdi.

“27 Mart’tan 12 Nisan’a kadar memlekette BTHK yoktu” diyen Şahali, "Devleti dinamitleyenlere oy mu vereceksiniz?” sorusunu sordu.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, Şahali’nin, BTHK’ya acımasız şekilde saldırmasını üzüntüyle karşıladığını belirtti. 27 Mart’ta dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkede de bir kuruma siber saldırı yapıldığını ifade eden Arıklı, bayram süresince teknik elemanların mesai almadan kurumda 7/24 dokuz gün çalıştığını vurguladı.

Siber saldırının, dünyanın her yerinde yapıldığını ifade eden Arıklı, BTHK’ya saldırılmasına teessüflerini belirtti. “Sizin atadığınız bu arkadaşlarla evden, eve fiber projesini gerçekleştirinceye kadar çalışmak istiyorum” diye konuşan Arıklı, “Bütün veriler kontrol altındadır. Hiçbir sıkıntı yok. İki ayrı yerde yedekleniyor” vurgusu yaptı.

Ardından tezkere oy çokluğuyla onaylandı.

-Küçük

Genel kurulda daha sonra UBP Milletvekili Hasan Küçük tarafından sunulan İş Sağlığı ve Güvenliği (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı.

Tezkere üzerine söz alan UBP Milletvekili Hasan Küçük, yasa önerisinin, uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik olduğunu söyledi.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise, kategorik bir yanlış söz konusu olduğunu ifade ederek, her tür işletmenin kendi oranında alması gereken tedbirler olduğunu belirtti. Şahali, işverenin yükümlülüklerinden tenzilat yapacak öneriye ret oyu vereceklerini söyledi.

UBP Milletvekili Hasan Küçük ise, Şahali’nin kaygısını paylaştıklarını kaydederek, iş kazalarının önüne geçmek için düzenlemeye gidileceğini belirtti. Küçük, görüş ve önerilerin komite aşamasında şekilleneceğini ifade etti.

Erkut Şahali ise yerinden söz alarak, öneride işveren tanımının değiştirildiğini söyleyerek, çalışmadan sorumlu bakanın izahat vermesi gerektiğini kaydetti.

CTP Milletvekili Devrim Barçın da yerinden söz alarak, değişikliğin sadece tefsir kısmında olduğunu ifade ederek, bu tefsir değişirse tüzel kişinin cezai müeyyide kapsamında olamayacağını söyledi.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ise söz alarak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda hassasiyetlerinin aynı olduğunu belirtti.

İş kazası durumunda hem polis, hem de dairenin müfettişlerinin çalışma başlattığını kaydeden Gardiyanoğlu, bir şirket sahibinin 7-8 tane şantiyesini birebir denetlemesinin söz konusu olmadığını ve bunun için personel alındığını anlattı.

CTP Milletvekili Ongun Talat ise yerinden söz alarak, tefsir değiştirilerek, bütün sorunların çözülemeyeceğini belirtti.

CTP Milletvekili Filiz Besim de yerinden söz alarak, iş sağlığı ve güvenliğinin ekip işi olduğunu ifade ederek, paydaşlarla görüşülüp, önerinin tekrar düzenlenmesini istedi.

Bakan Gardiyanoğlu ise, önerinin, komitede enine boyuna tartılacağını belirtti.

Ardından tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

-İncirli

Genel kurulda daha sonra Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı.

Tezkere üzerine söz alan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, yasada reklamcılık alanıyla ilgili bir değişiklik istendiğini belirtti. Değişiklikle belediyelerin gelirlerinde önemli bir azalma olacağını ifade eden İncirli, belediyelerin haberi olmadan bu değişikliğin yapıldığına işaret etti.

İncirli, komitede yasa değişikliğiyle ilgili çalışma yapacaklarını ancak hem belediye, hem de reklamcılık açısından denge unsurunu göz önünde bulunduracaklarını kaydetti.

Hükümetin belediyeye trafik borcu olduğunu ifade eden İncirli, belediyeye olan trafik borçlarının ödenmesi gerektiğini belirtti. İncirli, ivediliğe olumlu oy vereceklerini söyledi.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise, uzlaşıya açık olduklarını belirterek, reklamcılarla ilgili bir değerlendirme yapılması gerektiğini ifade etti. İlgili belediyelerle uzlaşıya varamayınca yasa değişikliğinin gündeme geldiğini kaydeden Oğuz, komitede uzlaşmayı temenni etti.

Oğuz, başka bir soru üzerine, soruna bütünsel olarak bakmak istediklerini söyledi.

Ardından tezkere oy birliğiyle kabul edildi.