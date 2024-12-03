“Selden kaçmak için sel sularına kesinlikle girmeyin”

Polis Genel Müdürlüğü'ne (PGM) bağlı İtfaiye Müdürlüğü, yaşanabilecek sel olaylarıyla mücadele ve alınacak tedbirlerle ilgili açıklama yaparak, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İtfaiye Müdürlüğü, olası bir sel durumunda “selden kaçmak için sel sularına kesinlikle girilmemesi” çağrısında bulundu.

PGM-İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kış aylarında yapılması gerekenler” başlığı altında şu tedbirlerin alınması önerildi:

“Yağmur suyunun sorunsuz olarak tahliye edilebilmesi için evinizde bulunan ızgara ve dam olukları ile drenaj sisteminin zamanında temizlenmesine özen gösteriniz. Suyun evinize girmesini önlemek ve set oluşturmak için evinizde kum torbaları bulundurunuz. Ev ve iş yerlerinizdeki bodrum katına kurmuş olduğunuz drenaj suyu pompalarının, bakımının yapıldığından ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz. Su sızıntısının ilk belirtisinin boyadaki renk değişikliği veya duvardaki halka biçimli görüntü olduğunu unutmayınız. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde, gecikmeden gerekli tadilat işlemini başlatınız. Temizlenmemiş dere yatakları, köprü altı menfezleri, yollardaki ızgaralar ve bunlara benzer yerler gördüğünüz zaman, ilgili kurumları arayarak önlem alınmasını sağlayabilirsiniz.”

- “Acil bir durumla karşılaşırsanız ne yapmalısınız?”

Açıklamada, bir sel durumunda Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan uyarıların dikkate alınması, çok gerekli olmadıkça dışarıya çıkılmaması, yıldırım düşmesine karşı, ağaç altları ve telefon ile elektrik direkleri gibi yerlerden uzak durulması, 199 İtfaiye İhbar Hattı ve 101 Sivil Savunma İhbar Hattı’nın aranması tavsiyelerinde bulunuldu.

Sel anında bir araç içerisinde yapılması gerekenlere ilişkin de bazı tavsiyelerde bulunulan açıklamada, “Suya kapılmamak için zamanında durun. Asla bir köprüyü geçmeye çalışmayın. Her zaman su basmış yollardan geçmekten kaçının. Çünkü ayak bileğimize kadar olan sel suyu bizi, dizimize kadar olan sel suları ise otomobillerimizi sürükleyip götürebilir” denildi.