Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ve Uluslararası Inner Wheel 222. Bölge Alasia Kuzey Kıbrıs Bölge Başkanlığı işbirliği ile HPV aşısı konusunda Şehit Turgut Ortaokulu öğrencilerine bilgi verildi.

Gazimağusa Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölüm Başkanı Jinekolog Op.Dr. Şerife Göksu, katılımcılara Rahim Ağzı Kanserinden korunma ve koruyucu HPV (Human Papiloma Virüs) aşısının kadınlarda ve erkeklerde hastalıkları nasıl önlediğine ve önemine açıklık getirirken, söz konusu virüsün genellikle cinsel yoldan bulaştığına dikkat çekti.

Seminerde Uluslararası Inner Wheel 222. Bölge ALASIA Kuzey Kıbrıs Bölge Başkanı lşın Ramadan Cemil, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Vesile Erdoğan Topcuoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Eğitim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, Şehit Turgut Ortaokulu Müdürü Sezer Cazımoğlu, Bölge Yön.Kur. Asbaşkanı Akile Kader, Proje Kordinatörü Bölge ISO ( Uluslararası Iletişim Sorumlusu) Zehra Yüksel, Girne IW Kulüp Başkanı Esma Elgin, Lefkoşa Sarayönü IW Kulüp Başkanı Seran Günce, Yeni Kent IW Kulüp Başkanı Meryem Barın ve Başkent IW Kulubü ile Soli IW Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri hazır bulundu.