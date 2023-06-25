Seçime katılım oranı saat 15.00 itibarıyla yüzde 18.13 olarak açıklandı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun saat 11.00, 13.00 ve 15.00 itibarıyla açıkladığı sonuçlara göre, seçime en yüksek katılım Lefke ilçesinden.

YSK’dan alınan bilgiye göre, bir milletvekili ile bir muhtarın seçileceği ve katılım oranının saat 15.00 itibarıyla yüzde 18.13 olduğu ara seçimle ilgili ilçelerin verileri şöyle:

“Lefkoşa yüzde 16; Gazimağusa yüzde 15.68; Girne yüzde 16.20; Güzelyurt 17.17; İskele yüzde 19.64 ve Lefke yüzde 26.06.”