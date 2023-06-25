Ülke genelinde saat 13.00 itibarıyla seçime katılım oranı yüzde 12.40 olarak açıklandı.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan alınan bilgiye göre, ülke genelinde yüzde 12.40 olan seçime katılım oranının ilçelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa yüzde 11.10, Gazimağusa yüzde 10.32, Girne yüzde 11.30, Güzelyurt yüzde 11.59, İskele yüzde 13.81 ve Lefke yüzde 16.26.”

Ülke genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi 18.00’de sona erecek.

Ülke genelinde 210 bin 121 seçmenin toplam 713 sandıkta oy kullanacağı seçimde, bir milletvekili ve bir muhtar seçilecek.