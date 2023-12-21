Dış Basın Birliği Başkanı Selim Sayarı, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) Kıbrıslı Türklerin sesini dünyaya duyurma misyonunu ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü, bunun takdire şayan olduğunu kaydetti.

Fehmi Gürdallı’nın müdürlük görevine gelişinden itibaren hızla gelişerek tarafsız ve ilkeli yayıncılığıyla uluslararası medyada güvenilir bir referans haline gelen Türk Ajansı Kıbrıs'ın 50’nci yıl dönümünü kutladığını ifade eden Sayarı, TAK’ın çağdaş habercilik ilkeleriyle yoluna dünden daha güçlü şekilde devam ettiğini belirtti.

Selim Sayarı, TAK Müdürü Gürdallı’ya gönderdiği tebrik mesajında, “Kamuoyunun bilgilendirilmesinde ve Kıbrıs'taki gelişmelerin dünyaya duyurulmasında çok önemli yeri olan Türk Ajansı Kıbrıs'ta özveriyle görev yapan tüm meslektaşlarımızı şahsınız nezdinde tebrik eder, TAK'ta emeği geçen herkesi saygıyla selamlarım. Nice 50 yıllara” ifadesine yer verdi.