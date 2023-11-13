İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Save The Children (Çocukları Kurtarın), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu binasına İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze için projeksiyonla "Hemen Şimdi Ateşkes" yazısı yansıttı.

Save the Children çalışanlarının 11 Kasım gecesi binanın ön yüzünü kaplayacak şekilde yaptığı yansıtma sosyal medya hesabından paylaşıldı. Işıklı yansıtmada "Hemen Ateşkes" ve "Çocuklara Yönelik Savaşı Durdurun" ifadeleri ile bir çocuk görseli yer aldı.

Kuruluşun sosyal medya hesabından görsellerle birlikte yapılan açıklamada da AB'den ateşkes için baskı yapması talep edildi.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı sırada yayınlanan açıklamada, "Gazze ve İsrail'de çocuklar öldürülüyor, sakat bırakılıyor ve kaçırılıyor. Hiçbir çocuk bu dehşetle yüzleşmemeli. AB dışişleri bakanları bugün Gazze ve bölgedeki durumu tartışırken mesajımız açık. Bunu durdurmanın ve hayat kurtarmanın tek yolu hemen şimdi ateşkes." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası toplumun AB gibi kurumların öncülüğünde milyonlarca kişinin hayatını kurtaracak barışı sağlamak üzere harekete geçmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, "AB'yi diplomatik nüfuzunu kullanarak İsrail ile Gazze arasında hemen şimdi acil bir ateşkes sağlanması için baskı yapmaya ve Gazze'deki çocuklara acil insani yardım sağlamaya çağırıyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Save the Children ayrıca "Eğer şimdi harekete geçmezsek tarih hepimizi yargılayacaktır. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki ve İsrail'deki tüm çocuklar korunmalıdır." mesajını verdi