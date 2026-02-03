Savaşan: UBP yargıdaki tıkanıklığın aşılması için referanduma destek verecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkanvekili Ahmet Savaşan, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, yargı alanında uzun süredir devam eden tıkanıklığın giderilmesi amacıyla referandum sürecine destek vereceklerini açıkladı. Savaşan, sürecin siyasi tartışmalardan uzak, yapıcı bir anlayışla ele alınması gerektiğini vurguladı.

Meclis’teki konuşmasında diyalog ve uzlaşının önemine dikkat çeken Savaşan, yasama yılının başından bu yana UBP başbakanlığındaki DP-YDP koalisyon hükümetinin pek çok önemli yasayı ülkeye kazandırdığını belirtti. Son dört yılda ayrıca hükümetin getirdiği bazı yasaların ise ana muhalefetin katkı koyarak yasallaştırıldığını anımsatan Savaşan yargı konusundaki ihtiyaçların karşılanması için de ana muhalefetin sorumluluğu bulunduğuna işaret etti. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Savaşan, geçmişte gerçekleştirilen iki referandumun Meclis’ten oy birliğiyle geçmesine rağmen başka seçimlerle birlikte yapıldığı için yeterince anlatılamadığını ve halktan destek alamadığını hatırlattı.

UBP yargının ayrı referandum yapılması talebini destekliyor…

Bugün Yüksek Adliye Kurulu’nun hem hükümeti hem de ana muhalefeti ziyaret ettiğini belirten Savaşan, söz konusu görüşmelere kendisinin de katıldığını ifade etti. Görüşmelerde, yargının en üst kademesinin, yıllardır süregelen ihtiyaçların giderilmesi amacıyla yargıya ilişkin bir referandumun herhangi bir seçimle birleştirilmeden yapılması yönündeki görüşünü ortaya koyduğunu aktardı. Bu konunun ana muhalefetle iş birliği içinde, tüm partilerin temsil edileceği özel ve geçici bir komitede ele alınmasının öngörüldüğünü söyleyen Savaşan, UBP’nin yargının bu talebini haklı bulduğunu ve üzerine düşen katkıyı koyacağını dile getirdi.

Yargının referandum ihtiyacı siyasallaştırılmamalıdır…

Hükümetin Meclis’te 29 milletvekiliyle temsil edildiğini anımsatan Savaşan, referandumun gerçekleştirilebilmesi için 34 oya ihtiyaç duyulduğunu ve bu nedenle ana muhalefetle iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Konunun siyasallaştırılmaması gerektiğini vurgulayan Savaşan, Başbakan Ünal Üstel’in bir gün önce yaptığı açıklamanın sürecin takvimine ilişkin olduğunu belirtti.

Bütün partilerin temsil edileceği Ad Hoc Komite kurulması ön görülüyor…

Referanduma gidilmesi için anayasal süreçlerde belirli bekleme süreleri bulunduğunu hatırlatan Savaşan, anayasa değişikliğini UBP’nin çoğunlukta bulunduğu Hukuk komitesinde ele almak yerine katılımcılığın sağlanması için tüm siyasi partilerin ve bağımsız milletvekillerinin temsil edileceği bir “Ad Hoc Komite”de görüşülmesi için gereken adımın atılacağının sabah yapılan toplantıda Yüksek Adliye Kurulu üyelerine iletildiğini belirtti.

CTP’nin sürece katkı koyması kıymetlidir…

Ana muhalefetin görüşlerine önem verdiklerini dile getiren Savaşan, özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin sürece katkısının kıymetli olduğunu belirterek, konunun farklı alanlara çekilmesinin doğru olmayacağını ifade etti. Savaşan, konuşmasının amacının Meclis’i ve kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmek olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.