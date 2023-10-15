Savaşan ve Amcaoğlu vurguladı: “Belediye Reformu amacına ulaşıyor”

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Dr. Savaşan ile GAB Belediye Başkanı Amcaoğlu, Belediye Reformunun Belediyelere etkinlik ve verimlilik kazandırdığını vurguladılar

Lefkoşa, 15 Ekim 23 (TAK): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçesi yöneticilerinin Gönyeli-Alayköy Belediyesi’ne yaptıkları ziyarette belediyelerin birleşmesini hedefleyen yerel yönetim reformunun amacına ulaştığı vurgulandı.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Ahmet Savaşan ve Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, birleşme ile birlikte belediyelerin kaynaklarını daha verimli kullanmaya başlayarak güç kazandıklarını ve yatırım yapabilecek duruma geldiklerini belirtti.

-Savaşan: “Belediyeler reformunun amacına ulaştığını görmekten memnunuz…”

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Grup Başkanvekili Dr. Ahmet Savaşan, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’ni ziyarette yaptığı konuşmada, Belediye Reformu’nun belediyelerin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, verdikleri hizmetlerin etkinliğinin arttırılması ve ihtiyaç duyulan projeleri hayata geçirebilmelerine olanak yaratabilmek amacıyla gerçekleştirildiğine vurgu yaparak, bu amaca ulaşıldığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

-Reform sayesinde belediyelerin mali yapısı güçlendi…

Geçen yasalar sayesinde belediyelerin mali yapılarının güçlendirilerek, idari kapasitelerinin de arttırılacağının altını çizen Savaşan, yapılan değişiklik ile belediyelere sağlanan kaynakların daha etkin ve halkın yararına kullanılacağına ve ayrıca belediye başkanlarının hesap verme sorumluluklarının da arttırıldığına dikkat çekti.

-Amcaoğlu’nun kucaklayıcı icraatlarından memnunuz…

“Belediyeler reformu UBP başbakanlığında kurulan hükümetin önemli bir icraatı olmakla birlikte, halkımızın yararı ve belediyelerin sürdürülebilirliği açısından da değeri her geçen gün daha da iyi anlaşılacak çok büyük bir kazanımdır.” şeklinde konuşan Savaşan, konuşmasının sonunda, Hüseyin Amcaoğlu’nun kucaklayıcı icraatlarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, UBP’nin Hüseyin Amcaoğlu’na desteğinin tam olduğunu söyledi.

Savaşan ayrıca, belediye meclis üyeleri ile bütün çalışanları Amcaoğlu başkanlığında yaptıkları başarılı çalışmalardan ötürü kutladı.

-Gönyeli-Alayköy belediyelerinin birleşme süreci başarıyla tamamlandı…

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevine yeni gelen Dr. Ahmet Savaşan ve ekibine başarılar diledi.

Ziyarette göreve geldikten sonra yapılan icraatlara ilişkin bilgiler veren Amcaoğlu, yerel yönetimler reformunun gerektirdiği Alayköy ve Gönyeli belediyelerinin birleşme sürecini başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Başkan Amcaoğlu ayrıca, geçtiğimiz günlerde ihaleye çıkılan kanalizasyon projesini örnek göstererek alt yapı eksikliklerinin giderilmesi konusunda ilerleyecekleri yol haritalarını da anlattı.

-Gönyeli-Alayköy halkı hak ettiği hizmeti almaya devam edecek…

İnsan odaklı sosyal projelerden de bahseden Amcaoğlu, eğitim ve spora verdikleri öneminin altını çizerek, Gönyeli-Alayköy halkının hak ettiği hizmeti almaya devam edeceğini vurguladı.

Amcaoğlu, Savaşan ve ekibine belediyenin mali durumu ile ilgili de bilgi aktarırken, mali yapısı güçlü bir belediyecilik anlayışı ile ilerleyeceklerini de ifade etti.