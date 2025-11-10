Satın alacağı apartman dairesini incelerken dengesini kaybederek yaklaşık 2.80 metre yükseklikten düşen Yunus Emre Çal (E-25) yaralandı.

Polis'ten yapılan açıklamaya göre, Gönyeli’de yapımı devam eden bir apartmanın birinci katındaki balkondan dün saat 14.30’da düşen Çal, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çal, kaburga kırıkları, dalak yaralanması ve beyin kanaması teşhisiyle yapılan ameliyatın ardından, koroner yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.