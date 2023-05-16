Girne'deki bir evde dün akşam, elektrik prizi üzerinde unutulan şarj aletinin ısınıp kısa devre yapmasıyla, yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evdeki eşyalar zarar gördü.

-Elektrik tellerinden atılan kıvılcım kuru otları tutuşturdu

Öte yandan Yeşilyurt’ta dün, elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu atılan kıvılcımlar kuru otları tutuşturarak yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu 4 dönümlük arazi içesindeki kuru otlar ve 13 narenciye ağacı yandı.