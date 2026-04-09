Şap hastalığının, Larnaka ve Güney Lefkoşa’da enfekte bölgelerde yayılmayı sürdürdüğü bildirildi.
Rum Tarım Bakanlığı’nın dün 7 küçükbaş hayvan çiftliğinde daha yeni şap hastalığı vakası tespit edildiğini açıkladığı bildirildi.
Politis gazetesi, söz konusu gelişmenin 2 bin 610 hayvanın daha itlaf edilmesine yol açtığını yazdı.
Gazete, şap hastalığı tespit edilen toplam çiftlik sayısının 66’ya ulaştığını belirtirken, sığırlardaki aşılamanın ikinci aşamasının yüzde 65,35’e, küçükbaş hayvanlardaki aşılamanın ikinci safhasının ise yüzde 38,75’e ulaştığını kaydetti.
Haberde ayrıca, hastalıktan etkilenen bölgelerdeki domuz çiftliklerinin yüzde 73’ünün de aşılandığı ifade edildi.