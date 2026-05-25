Alithia gazetesi polisin, bahse konu iki şahsı, şüpheli hareket eden araca yönelik kontrolü sırasında tespit edip tutukladığını yazdı.

Habere göre polis araçta, kokain, hintkeneviri ve tartı tespit ederken 25 yaşındaki şahsın evinde ise 6 adet tabanca, 229 adet mermi ve içerisinde hapların bulunduğu paketler tespit etti.

İki zanlı hakkında çıkarıldıkları mahkeme tarafından sekiz gün tutukluluk emri verildi.

Gazete bir başka haberinde ise polisin, hırsızlık girişimi nedeniyle 34 yaşındaki bir şahsı tutukladığını, bir başka şahsı ise aradığını yazdı.

Limasol polisinin, şüpheli hareket eden ayrıca polisi görünce kaçan iki kişinin peşine düşmesi sonucunda, 34 yaşındaki şahsı hırsızlık aletleriyle yakaladığını belirten gazete 34 yaşındaki şahsın bugün ise mahkeme önüne çıkarılmasının beklendiğini yazdı.