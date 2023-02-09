AFAD, Maraş depremlerinden etkilenen Urfa ve Kilis'te arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini duyurdu. Ekipler diğer illere yönlendiriliyor.

Maraş'ta pazartesi günü meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Urfa'daki son duruma dair açıklama yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kentte arama kurtarmanın tamamlandığını söyledi.

AFAD'ın Twitter adresinden yapılan açıklamada ekiplerin çalışmaların devam ettiği diğer illere sevk edildiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Urfa'da yıkılan bina sayısını 201 olarak açıklamıştı.

KİLİS'TE DE ÇALIŞMALAR SONLANDIRILDI

AFAD ayrıca, 22 kişinin hayatını kaybettiği 466 kişinin ise yaralandığı Kilis'te de arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Paylaşımda "Ekiplerimiz, Kilis'te arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Kilis'teki arama kurtarma Ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illere sevk edilmiştir" denildi.