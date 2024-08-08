Erenköy Şehitliği’nde yer alan törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı

Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Günü'nün 60’ıncı yıl dönümü dolayısıyla, Erenköy’de tören düzenlendi.

Erenköy şehitlerini anmak ve Erenköy Direnişi'nin yıldönümünü kutlamak amacıyla çok sayıda vatandaş, bugün sabahın erken saatlerinde minibüslerle, kara yoluyla Erenköy'e gitti.

Erenköy Şehitliği’nde saat 10.00'da başlayan törende, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli yere sahip Erenköy Direnişi'nde şehit olanlar anıldı.

Törene; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Başbakan Ünal Üstel, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri ve sivil yetkililer, şehit yakınları, bölge okullarından öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.

Şehitlik Özel Defteri'nin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç tarafından imzalanması ardından konuşmalara geçildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yenierenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan birer konuşma yaptı.

Anma töreni, şehitliğin gezilmesi, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve kabir başında dua okunmasıyla tamamlandı.

Anma töreni kapsamında vatandaşlar daha sonra müzeyi gezdi, Erenköy Direnişi'ni konu alan senaryolar sergilendi, çeşitli aktiviteler düzenlendi ve katılımcılara izaz ikram yapıldı.

-Şehitlik Özel Defteri imzalandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehitlik Özel Defterine şunları kaydetti:

“Aziz Şehitlerimiz,

Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, bağımsızlığı ve vatan bildiği topraklardaki insanca yaşaması uğruna büyük fedakârlıklara katlanarak kan ve canla yarattığınız, ulusal mücadele tarihimizde çok önemli bir yeri bulunan Erenköy Direnişi’nin 60. yıldönümünde bir kez daha manevi huzurunuzdayız.

Sizler ulusal mücadele tarihimizde ikinci Çanakkale Destanı olarak alan Erenköy Direnişi’nde Türkün onur ve şerefini ayaklar altında çiğnetmediniz. Canlarınız pahasına Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye ile olan yegâne irtibat bölgesini düşmana terk etmediniz.

Halkımızın kutsal direnişinde çok önemli olan nefes borusunu korudunuz. Bu uğurda toprağa düştünüz. Kıbrıs Türk halkı bugün kendi vatanında kendi devletinin çatısı altında özgür ve korkusuz olarak yaşıyorsa bunu siz aziz şehitlerimize borçluyuz.

Erenköy Direnişi’ni yaratarak tarihe büyük bir destan yazdığınız bu topraklarda rahat uyuyunuz. Siz Aziz Şehitlerimizden aldığımız ilham ve güçle mücadeleye devam edecek, emanetlerinizi ayaklar altında çiğnetmeyecek, sizleri unutmayacak ve unutturmayacağız.

Manevi huzurunuzda bir kez daha saygı ve minnetle eğiliyoruz, ruhlarınız şad olsun, vatan size minnettardır.”

- Kılınç

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç da Şehitlik Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz,

İmkânsız denileni başaran, canını milli ve manevi değerlerimiz için feda etmekten çekinmeyen kahramanların destan yazdığı Erenköy Direnişi’nin ölümsüz anısına, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50'nci yıl dönümünde manevi huzurunuzda bulunmanın gururunu yaşıyoruz.

Sizlerin bin bir meşakkat ve zahmetle bizlere emanet ettiği bu cennet vatanı ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek en önemli görevimizdir.

Kıbrıs Türk halkının mücadelesine yön vermiş ve en yüce rütbeye ulaşmış sizlerin emaneti bu güzel vatana sahip çıkmaya kararlıyız.

"Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda.” mısralarında ifade edildiği gibi her karışı şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu güzel vatan için ortaya konulan kahramanlık ve fedakârlıklar ile Erenköy Direnişi’nde sergilenen milli ruh, asil milletimizin istiklal ve istikbaline olan tutkusunun, vatanına olan sarsılmaz bağlılığının simgesidir.

Bu vesileyle; Mete Han’dan, Sultan Alparslan’a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne kutsal vazifelerini yerine getirirken şehadet erenler ile ebediyete intikal eden kahramanlarımızı rahmet ve minnetle, değerli şehit aileleri ile gazilerimizi şükranla anıyor, huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.

Ruhunuz şad olsun.

- Aytaç

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ise Şehitlik Özel Defteri’ne şunları kaydetti:

“Erenköy kahramanları Aziz Şehitlerimiz;

Kıbrıs Türkü'nün çelik kalesi ve özgürlük mücadelesinin başlangıcı olan şanlı Erenköy Direnişi’nin 60'ıncı yıl dönümünde bir kez daha manevi huzurunuzdayız.

Siz bereketçi, siz öğrenci, siz mücahit ve mücahidelerinizle birlikte Kıbrıs Türk halkının direniş ateşini yaktığı bu toprakları kahramanca savunarak Türk milletine zincir vurulamayacağını, Türk'ün hiçbir zaman bağımsızlık ve özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiniz.

Aziz Şehitlerimiz; sizlerin özgürlük mücadelesi, azim ve kararlılığını, bizlere ve bizden gelecek olan nesillerimize ışık tutacaktır. Kanlarınızla suladığınız bu vatan topraklarında rahat uyuyunuz. Erenköy'de kahramanlık destanı yazarak adımızı şanlı Türk tarihine altın harflerle yazdırdınız.

Sizleri bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, aziz hatıramız önünde saygıyla eğiliyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”