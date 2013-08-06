Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitleri, 8 Ağustos Perşembe günü törenle anılacak.

Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihinde önemli ve özel bir yeri bulunan Erenköy Direnişi’nin 49. yıldönümü nedeniyle düzenlenecek törene, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da katılacak.

Erenköy’de protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla saat 10.00’da başlayacak törende, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek ve şehitlik özel defteri imzalanacak.

Törende Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Erenköy Belediye Başkanı Özay Öykün ve Erenköy Mücahitler Cemiyeti Başkanı Kutlay Keço birer konuşma yapacak. Tören şehitliğin gezilmesi ve şehit kabirlerine çiçek konulmasıyla sona erecek.



Tahsis edilecek gemiyle Erenköy’e gidip töreni izlemek isteyen basın mensuplarının, saat 04.30’da Lefkoşa’daki yazlık Mücahitler Gazinosu önünde, kendi imkânlarıyla Gemikonağı girişindeki iskeleye gelecek basın mensuplarının ise saat 05.50’de eski CMC iskelesinde (Gemikonağı) hazır bulunmaları gerekiyor.

Çoğunluğu Türkiye’de yüksek öğrenim gören 500 dolayında Kıbrıslı Türk genç, 1964’te teknelerle Erenköy’e çıkmış ve Rum saldırılarına karşı direnişte Kıbrıs Türk halkına katılmıştı.

Erenköy'de, 18'i 1964’te, 3'ü de 1974'te olmak üzere 21 kişi şehit olmuştu.