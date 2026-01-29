Girne–Tatlısu Anayolu’nda 2024 yılı Şubat ayında meydana gelen ve motosiklet sürücüsü Cemre Yönet’in yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan ölümlü trafik kazasıyla ilgili dava karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan araç sürücüsü Mikail Akbaş,2 yıl 6 ay hapse mahkûm edildi. Mahkeme, sanığın “tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme neden olma, alkollü araç kullanma, ana yoldaki araçlara öncelik vermeme ve yolun solunu tutmama” suçlarından mahkûm edildiğini açıkladı. Ağır ceza heyeti, sanığın kaza sırasında 124 miligram alkollü olduğunun tespit edildiğini, kavşakta ana yoldaki araçlara öncelik vermeden ve yeterince durmadan yola çıktığını, Yönet’in yönetimindeki motosikletin önünü tıkayarak kazaya sebebiyet verdiğini söyledi. Heyet, Cemre Yönet’in kaza anında 65 kilometre hız sınırı olan yolda yaklaşık 100 kilometre hızla seyrettiğinin tespit edildiğini, bu durumun katkısal kusur olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Heyet, kusurun büyük bölümünün sanıkta olduğunu, kaza anında görüş mesafesinin açık olduğunun da saptandığını ifade etti. Heyet, sanığın sabıkasız oluşunu, kaza sırasında 19 yaşında olmasını, aileden özür dilemesini, yaşadığı ruhsal sorunlar, pişmanlık ve üzüntü hali ile eğitim hayatının olumsuz etkilenme ihtimalinin lehine değerlendirilerek cezada dikkate alındığını açıkladı. Heyet, tüm olgular ışığında sanık Mikail Akbaş’ı 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.

