(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanında meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” suçlarından tutuklanan Gülşah Kayoğlu yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Polis memuru Hülya Debreli mahkemeye olguları aktardı. Polis, 25 Ocak 2026 tarihinde saat 18:45 raddelerinde Ercan Havalimanında KKTC'ye giriş yapak için gelen zanlının huzurunda eşyalarında yapılan aramada, el çantasındaki gizli bir bölmede bir gram ağırlığında Methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, 26 Ocak’ta mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde emarenin devlet kimya laboratuvarına gönderildiğini ancak sonucun çıkmadığını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 8 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise “3 çocuğum var, biri engelli onlara bakacak kimse yok. Onlara ceket bile alamıyorum, ayrıca üzerimde bulunan miktar çok az” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.