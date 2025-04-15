Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile KKTC Kalkınma Bankası arasında imzalanan protokol kapsamında KTSO üyelerine verilecek özel İşletme ve Makine Ekipman Kredileri için son başvuru tarihi 31 Temmuz olarak açıklandı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamada, kredilerden yararlanmak isteyenlerin güncel sanayi sicil raporuyla Odaya ön müracaat yaptırmaları gerektiği belirtildi.

Sanayi Destek Kredisi protokolünün yüksek enflasyon ve faiz oranları nedeniyle finansal zorluk yaşayan sanayicilerin zorluklarının hafifletilmesine, rekabet güçlerinin artırılmasına ve üretim kapasitelerinin desteklenmesine yönelik hazırlandığı belirtilen açıklamada, kredilerin ilk yıl ödemesiz, sonraki yıllarda vadesi beş yıl olacak şekilde geri ödenmeye başlanacağı ifade edildi.