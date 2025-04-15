Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, hükümetin toplumu gerdiğini, kaos yarattığını ve kutuplaştırdığını ileri sürdü ve istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Alas yazılı açıklamasında hükümete disiplin tüzüğüyle ilgili eleştirilerde bulundu, tüzüğün geri çekilmesini istedi ve “Tüzüğün gerekçesi çöktü, direnç kazandı, hükümet kaybetti” dedi.

Tüzüğün geçirilmesi için gerekçe olarak öne sürülen öğrencinin okulunu değiştirip kaydını Hala Sultan İlahiyat Koleji'ne aldırdığını kaydeden Alas, "Bu demektir ki hükümetin geçirdiği tüzük işe yaramadı. Direnç başarılı oldu, hükümet kaybetti, çalışmayan bir tüzük icraatı daha oluştu ki aslında en başında bu tüzüğe hiç gerek yoktu" dedi.

Alas tüzüğe sadece belirli siyasi görüşlerde olan insanların değil hükümeti oluşturan partilerin her üçünün de tabanında yer alan binlerce kişinin ve toplumun büyük çoğunluğunun da tepki gösterdiği belirtti ve tüzüğün son derece gereksiz, yanlış ve tahrik edici olduğu görüşünü ifade etti.