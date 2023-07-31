''Sanatçılarımızın, uluslararası sanatçılarla ülkemizde sahneye çıkması mutluluk verici”

Lefkoşa, 31 Temmuz 23 (TAK): Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRT’nin 60’ncı kuruluş yılı kapsamında, Girne Amfi Tiyatro’da düzenlenen “Winds of Rotary” konserini izledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre organizasyonun yapımcılığını ve şefliğini Turgay Hilmi’nin üstlendiği konserde; Symphonic Wind Orchestra Georgensmünd, Alman Rotary Korosu, Vox Africa Korosu, solist Gözlem Özdeğirmenci, Eser Öktem, Zübeyde Yıldız ve Nice Kabeya sahne aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konserde yaptığı konuşmada, ülke sanatına ve tanıtımına yaptığı katkılar için KKTC’nin Almanya'daki Fahri Konsolosu ve organizasyonun yapımcısı olan sanatçı Turgay Hilmi'ye ve konserde yer alan tüm sanatçılara teşekkür etti.

Uluslararası sanatçıları ülkede ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ülke sanatçılarının yanında yurtdışından gelen sanatçıların da konserde yer almasının önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, uygulanan siyasi ambargolara rağmen, KKTC'nin birçok yabancı sanatçıyı ağırladığını ve birçok başarılı Kıbrıslı Türk sanatçının da yurtdışında sahne alarak ülkesini temsil ettiğini söyledi.

Konserin, SOS Çocuk Köyü ve Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği yararına düzenlendiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, halkın ve sivil toplum örgütlerinin gösterdiği dayanışmanın önemine vurgu yaptı.