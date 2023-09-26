Güney Kıbrıs’ta hayata geçirilmesi planlanan “e-sepet” (sanal sepet) uygulaması çerçevesinde dün gerçekleştirilen ilk araştırmanın, aynı ürünlerin market satış fiyatlarının farklılıklar gösterdiğini ortaya koyduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Dairesi tarafından “e-sepet” uygulaması çerçevesinde dün gerçekleştirilen araştırmanın, aynı ürünün marketlerdeki fiyatlarının farklılıklar gösterdiğini ortaya koyduğunu yazdı.

Tüketicinin Korunması Dairesi’nin amacının, “e-sepet” uygulamasının hayata geçirilmesinin tüketicilerin tasarruf yapmalarına sağlayacağı katkıyı ortaya koymak olduğunu vurgulayan gazete, her şehirdeki beş en büyük süpermarketin baz alındığı araştırmada 51 temel ihtiyaç malzemesinin fiyatlarının kayda geçirildiğini yazdı.

Gazete, eğer “e-sepet” uygulaması başlamış olsaydı, söz konusu temel ihtiyaçların uygulama temelinde satın alınması durumunda 13 Euro 77 sent tasarruf edilebileceğinin ortaya çıktığını da aktardı.

Haravgi gazetesi ise, Rum Marketler Birliği’nin (PASİPE) dün yaptığı açıklamada ise, söz konusu uygulamanın serbest piyasaya müdahale anlamına geleceği tezini savunarak “e-sepet” uygulamasına karşı çıktıklarını yazdı.

Açıklamada, bu tür bir uygulamanın sağlıklı bir rekabeti ortadan kaldıracağı da iddia edildi.

Alithia gazetesi ise, e-sepet uygulamasına ilişkin yasa tasarısının bugün Rum Meclisi’nin ilgili komitesinde ele alınmaya başlanacağını okuyucusuna aktardı.