Maliye Bakanı Alişan Şan, Başbakan Ünal Üstel'in Türkiye ziyareti sırasında vekâlet vermediğine ilişkin iddialar hakkında açıklamada yaparak, Başbakanlığa vekalet etme görevinin kendisine verildiğini duyurdu.

Maliye Bakanı Alişan Şan, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde kamuoyunda yer alan, ‘Başbakan Ünal Üstel'in Türkiye ziyareti sırasında vekâlet vermediğine’ ilişkin iddialar ve çıkan haberlere yanıt verdi.

Maliye Bakanı Şan açıklamasında, "Başbakanlık tarafından 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü şahsıma gönderilen yazı ile Başbakanımız Sayın Ünal Üstel, 27 Temmuz 2023 tarihinden, KKTC'ye döneceği tarihe kadar vekâleti şahsıma vermiştir” dedi.