“Son bilirkişi raporunda açıkça belirtilen her detay, bizim sevdiklerimizin hayatına mal olan sorumsuzluk zincirinin parçalarıdır”

“Kasıtlı fiillere imza atan sorumlular ‘olası kastla’ ölüme sebebiyet verme suçundan cezalandırılmalı… Bu olay, göz göre göre gelen bir cinayettir ve sorumluları hesap vermelidir”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, İsias Otel davasının yayımlanan son bilirkişi raporuyla “cinayet davasına” dönüştüğünü savunarak, yasa dışı fiiller ve kasıtlı ihlallerin hiçbir biçimde göz ardı edilemeyeceğini açıkladı.

Kasıtlı fiillere imza atan sorumluların “olası kastla” ölüme sebebiyet verme suçundan cezalandırılması taleplerini vurgulayan Dernek, “Bu olay, göz göre göre gelen bir cinayettir ve sorumluları hesap vermelidir.” dedi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yaptığı yazılı açıklamada, 9 Eylül Üniversitesi/İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan son bilirkişi raporunun açıklanması ardından, 6 Şubat 2023’te Adıyaman Grand İsias Otel’in çöküşüyle hayatları altüst olan ailelerin, adaletin yerini bulması taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

-“Kaybettiklerimizi geri getiremeyecek olsak da adaletin yerini bulmasını talep ediyoruz”

“Bugün, kaybettiklerimizi geri getiremeyecek olsak da adaletin yerini bulmasını talep ediyoruz.” ifadelerine yer verilen açıklamada, bu katliamın doğal bir felaket değil; insan hayatını hiçe sayan kasıtlı fiiller zincirinin ve kanunsuzluklar sonucu olduğunun son bilirkişi raporu ile yeniden belgelendiği kaydedildi.

-“Onlarca güvenlik zafiyeti, rant hırsıyla ve kâr uğruna atlanan tedbirler ve yasa ihlalleri ortada”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Canlarımızı geri getiremesek de, hem onların anısını yaşatmak, hem de gelecekte pek çok insanı yaşatmak için, bu kasıtlı fiillere imza atan sorumluların ‘olası kastla’ ölüme sebebiyet verme suçundan cezalandırılmalarını talep ediyoruz.

Görmezden gelinen onlarca güvenlik zafiyeti, rant hırsıyla ve kâr uğruna atlanan tedbirler ve bile bile yapılan yasa ihlalleri ortadadır. Son bilirkişi raporunda açıkça belirtilen her detay, bizim sevdiklerimizin hayatına mal olan sorumsuzluk zincirinin parçalarıdır. Bu yasadışı fiiller ve kasıtlı ihlaller, hiçbir biçimde göz ardı edilemez.”

-“Adaletin tecelli etmesi için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz”

Ailelerin, şu anda tutuksuz yargılanan sorumluların tutuklanmasını ve görevlerini ihmal eden kamu görevlilerinin yargılanması taleplerinin dile getirildiği açıklamada, “Adaletin tecelli etmesi için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi tekrar söylüyoruz.

Sorumluların hukuk önünde hesap vermesini, bu suçların en ağır cezalarla cezalandırılmasını ve benzer felaketlerin tekrar yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınmasını talep ediyoruz.

Şampiyon Meleklere adalet sözümüz var. Unutmuyoruz, vazgeçmiyoruz, affetmiyoruz!”