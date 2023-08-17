Şampiyon Melekler Takımının anısını yaşatmak amacıyla Evkaf tarafından her yıl 3 farklı öğrenciye verilecek eğitim bursu için başvurular başladı.

Evkaf tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Ağustos tarihinde başlayan başvurular 4 Eylül Pazartesi gününe kadar sürecek.

Burs başvuru kriterleri ise şu şekilde açıklandı:

“1) KKTC ortaöğretim kurumlarından mezun ve yüksek öğretime kabul almış olmak

2) En az 8.5 diploma derecesi ile mezun olmak

3) Şampiyon Melekler Bursu’na başvuru nedenlerini ve kişisel hedeflerini de içeren 200-250 kelimelik kompozisyon yazmak

4) Olması halinde akademik veya spor/kültürel faaliyet başarı/katılım belgelerini sunmak

5) Aile gelir düzeyini gösteren maaş bordrosunu sunmak

6) Müracaatı yapılacak öğrencinin kimlik ve lise diploma fotokopisi

7) Yüksek Öğrenim kabul belgesi

8) Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden temin edilecek olan eğitim başvuru formunun (http://www.evkaf.org/site/dokuman/egitimformu2020.pdf) doldurulması.

Öğrencilerin uygun şartları taşıması halinde kabul edilecek olan müracaatların, istenilen tüm evraklar ile birlikte Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne teslim edilmesi gerekiyor.

Söz konusu bursu almaya hak kazanan 3 öğrenciye yıl içerisinde 3’er asgari ücret destek bursu sağlanacak.